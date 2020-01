CorSport – Milan, Rebic promosso titolare al posto di Leão? 

Milan, potrebbero cambiare le gerarchie dopo i tre gol di Ante Rebic. Come riferisce il CorSport, il croato potrebbe essere promosso titolare e a farne le spese potrebbe essere Rafael Leão.

Tre goal in due partite, così Ante Rebic ha ribaltato il suo mondo e quello del Milan. Tre reti che hanno cambiato un destino apparentemente ineluttabile per lui, col ritorno Eintracht Francoforte che sembrava ormai inevitabile, e che hanno dato sei punti determinanti al Diavolo per lo slancio europeo.

Prestazioni e impatto che ora potrebbero valergli una promozione. Da potenziale jolly a gara in corso, a nuovo titolare del 4-4-2 di Stefano Pioli. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, le ultime prestazioni dovrebbero aver convinto il tecnico a dargli una maglia fissa per il prosieguo.

La novità, tuttavia, è che non agirebbe da esterno di centrocampo, bensì attaccante accanto a Zlatan Ibrahimovic. E al posto di un Rafael Leão leggermente in discesa rispetto agli entusiasmi iniziali. Il talento portoghese, infatti, è apparso ancora tenero e leggero quando si tratta di concludere in area di rigore.

Concretezza e cattiveria che invece ha dimostrato di avere eccome il 26enne di Spalato, il quale sembra anche piuttosto avanti nell’integrazione con Ibra. Così secondo il CorSport, potrebbe esserci una staffetta a strettissimo giro.

