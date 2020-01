Milan, Pioli: “Contro il Torino serve convinzione. Farò qualche cambio”

Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Torino di Coppa Italia ha parlato dell’importanza della partita di San Siro e ha annunciato cambiamenti di formazione.

Domani a San Siro si gioca Milan-Torino, partita valida per i Quarti di Finale della Coppa Italia 2019/2020. Niente conferenza stampa oggi per Stefano Pioli, che comunque ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

A proposito della sfida contro la squadra di Walter Mazzarri, il mister rossonero si è così espresso: «Serve affrontarla con convinzione. Si tratta di una gara importante contro avversari che saranno molto agguerriti. Ci sarà qualche cambio di formazione, visto che siamo in un periodo molto dispendioso fisicamente».

Pioli, oltre ad aver annunciato modifiche alla formazione, ha commentato i miglioramenti fatti dai suoi ragazzi: «Ci mettiamo più determinazione ed efficacia nelle due aree di rigore, quella avversaria e la nostra».

Successivamente all’allenatore del Milan è stato domandato del calciomercato, che potrebbe portare delle novità entro il 31 gennaio: «Venerdì si chiuderà, da sabato saremo quelli definitivi per chiudere la stagione. Non saranno gli stessi da qui a sabato? Non lo so». Non rimane che attendere per vedere chi lascerà Milanello e chi arriverà.

