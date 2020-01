Milan-Cagliari, oggi summit per Bellodi: le ultime

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, oggi si è recato a Casa Milan per parlare del difensore Gabriele Bellodi con la società rossonera.

Oggi pomeriggio a Casa Milan c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, e la dirigenza rossonera. Un confronto per parlare di calciomercato, ovviamente.

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul suo sito ufficiale ha spietato che le parti hanno discusso di Gabriele Bellodi. Il difensore centrale classe 2000 è di proprietà del Milan, ma attualmente gioca in prestito in Serie B con la maglia del Crotone. La società sarda apprezza molto il giocatore e sta cercando di impostare una trattativa per assicurarselo.

Bellodi è cresciuto nel settore giovanile rossonero e nella scorsa stagione aveva giocato in prestito proprio in Sardegna, precisamente nell’Olbia. Poi c’è stato il trasferimento al Crotone, dove però finora ha trovato poco spazio: 2 presenze, una in campionato e l’altra in Coppa Italia. Giovanni Stroppa ha altre preferenze per la difesa e il 19enne centrale nato a Mantova probabilmente gradirebbe cambiare squadra per giocare con maggiore continuità.

A Cagliari certamente non troverebbe spazio ora, però il club rossoblu sembra intenzionato a trovare un accordo con il Milan. Vedremo nelle prossime ore se effettivamente la trattativa decollerà o meno.

Calciomercato Milan | Ancelotti vuole Under: offerta dell’Everton alla Roma?