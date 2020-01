Ancelotti vuole Under: offerta dell’Everton alla Roma?

Giunge notizia dell’interessamento dell’Everton per Cengiz Under, talento turco della Roma che piace molto anche al Milan.

In queste settimane il nome di Cengiz Under è stato più volte accostato al Milan nell’ambito di un possibile scambio con Jesus Suso. Tuttavia, tale operazione non si verificherà.

L’esterno offensivo spagnolo sembra diretto verso il Siviglia, che in queste ore sta cercando di chiudere l’accordo con il club rossonero. Invece, nella capitale arriverà Carles Perez dal Barcellona come rinforzo per la fascia sinistra d’attacco di Paulo Fonseca. Al Milan piace comunque Under, però il talento turco pare destinato a rimanere a Roma.

Nelle scorse ore Turkish Football ha riferito anche dell’interesse dell’Everton per il giocatore. Carlo Ancelotti lo apprezza e la dirigenza dei Toffees potrebbe presentare presto un’offerta per provare ad assicurarsi Under. Tuttavia, i giallorossi e lo stesso calciatore non sono propensi a separarsi a questo punto della stagione.

Il 22enne esterno destro nelle ultime partite di campionato e Coppa Italia ha giocato titolare, Fonseca crede in lui e preferisce non privarsene. Una cessione costringerebbe la Roma a prendere un sostituto e, a pochi giorni dalla fine del mercato di gennaio, non è facile trovare un profilo adatto. Solamente un’offerta economica molto alta dell’Everton potrebbe forse mutare lo scenario.

