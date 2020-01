Dalla Spagna: Suso al Siviglia, accordo imminente

Suso sarà un giocatore del Siviglia: lo scrivono anche i media spagnoli con il numero 8 ormai pronto a fare le valigie da Milanello.

Jesus Suso al Siviglia, affare praticamente fatto. Il numero 8 del Milan si trasferirà a breve in Andalusia, almeno secondo le ultimissime news di mercato.

Dalla Spagna arrivano conferme: i maggiori quotidiani sportivi iberici danno l’affare come per conclusione, o comunque avviato alla fumata bianca.

Ad esempio As.com parla già oggi pomeriggio di un accordo praticamente trovato tra Milan e Siviglia. Si tratta di un prestito di 18 mesi, fino a giugno 2021, con una clausola per il riscatto automatico da circa 25 milioni di euro.

Anche Diario Marca è sicuro dell’imminente chiusura positiva della trattativa. I dettagli sono gli stessi, prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.

Una cosa è certa: Suso ha detto sì a Monchi e al Siviglia. Tornerà in patria dopo quasi sei anni dal suo ultimo impegno di carriera in Liga. Nel 2013-2014 Suso giocò nelle fila dell’Almeria, prima di iniziare il suo peregrinare tra Inghilterra e Italia.

Un addio non così doloroso per il Milan, visto che Suso è attualmente uno dei calciatori più criticati dall’ambiente e fuori dai progetti tecnici di mister Pioli. Anche se va ricordato che dal 2015 in poi vanta 152 presenze e 24 reti con la maglia numero 8 rossonera.

