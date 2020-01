Donnarumma, 8 clean sheet: nessuno come Gigio in Serie A

Gianluigi Donnarumma è il portiere del campionato Serie A che più volte ha mantenuto impattuta la sua porta. Il talento del Milan sta facendo molto bene.

Gianluigi Donnarumma è senza dubbio uno degli elementi di maggiore valore del Milan di oggi. Al netto di qualche singolo errore, il suo talento non viene messo in discussione.

Il portiere classe 1999 sta facendo vedere le sue qualità, compiendo parate decisive. Sia contro l’Udinese che contro il Brescia è stato determinante. Vero che contro i friulani aveva anche causato lo svantaggio della sua squadra, ma poi si è riscattato alla grande. Segnale che Gigio non si fa abbattere dagli errori e sa prendersi le sue rivincite.

Oggi Opta mette in risalto il fatto che Donnarumma in questa stagione 2019/2020 ha messo assieme 8 clean sheet. Nessuno come lui in Serie A. Il portiere del Milan è riuscito a mantenere inviolata la propria porta più volte dei suoi colleghi. Un dato interessante, anche se la squadra rossonera deve migliorare la propria fase difensiva.

Sia contro l’Udinese che contro il Brescia, i ragazzi di Stefano Pioli hanno concesso troppe occasioni. Serve maggiore solidità e compattezza, oltre a più attenzione, per evitare che Donnarumma sia spesso costretto a salvare il Milan dai gol avversari.

