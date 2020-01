Bernard Arnault: “Ammiro il Milan, ma non voglio comprarlo”

Bernard Arnault, miliardario francese e numero 1 del gruppo LVMH, smentisce l’interesse per l’acquisto del Milan. Non rientra nei suoi programmi futuri.

Oggi Bernard Arnault ha parlato direttamente del presunto interesse all’acquisizione del Milan. In una conferenza stampa ha avuto modo di rispondere ai rumors circolati in questi mesi.

Il miliardario francese si è così espresso sull’argomento, continuando a smentire le indiscrezioni emerse: «Questo argomento è davvero un mistero perché io ammiro davvero il Milan – riportano i colleghi di Milannews -. È una grande squadra con giocatori straordinari, e alcuni di voi continuano a chiedermi cosa sta succedendo: probabilmente è la sesta o la settima volta in sei anni che nego l’interesse nell’acquisizione di questo grande club di calcio. Quello che sto dicendo adesso probabilmente non fermerà le speculazioni dei giornali. Continuerà il mistero? Io non lo so. Forse è un mistero italiano, chi lo sa?».

Arnault ha nuovamente smentito di essere interessato all’acquisto del Milan. Nonostante più fonti riferissero dell’esistenza di una trattativa tra lui e il fondo Elliott Management Corporation, in realtà non ci sarebbe nulla di concreto.

Dal gruppo francese LVMH erano sempre arrivate smentite e anche Antoine Arnault, figlio di Bernard, aveva negato su Instagram per ben due volte. Insomma, salvo colpi di scena non saranno loro a comprare il Milan nei prossimi mesi.

