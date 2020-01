Pedullà: “Suso, il Siviglia pronto ad aumentare l’offerta”

Sembra ridursi la distanza tra Milan e Siviglia nella trattativa per il trasferimento del numero 8 rossonero in Spagna. Alfredo Pedullà dà aggiornamenti.

Jesus Suso potrebbe tornare in Spagna nei prossimi giorni. È in corso la trattativa tra il Milan e il Siviglia per il suo trasferimento.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia esperto di calciomercato, il club andaluso è pronto a migliorare l’offerta pur di assicurarsi il giocatore. Sembra disposto anche ad accontentare le richieste rossonere riguardanti l’obbligo di riscattare il cartellino.

Calciomercato Milan, Suso si avvicina al Siviglia?

Il Milan non è mai sceso sotto la richiesta di 25 milioni di euro e il Siviglia è disposto ad avvicinarsi a quella cifra. C’è ancora della distanza tra le parti, però si sta riducendo. I contatti proseguono e c’è la possibilità di arrivare a un accordo definitivo.

Una volta ceduto Suso, il club rossonero potrà dare l’assalto a un sostituto. In questo momento il titolare della fascia destra nel 4-4-2 di Stefano Pioli è Samuel Castillejo. L’ex Villarreal è stato una riserva per mesi, ma con il cambio di modulo ha trovato spazio e lo ha “soffiato” proprio al suo connazionale.

Suso ha avuto molte occasioni e le ha sprecate. Il gol-vittoria contro la SPAL in campionato sembrava un segnale di ripresa, ma poi il rendimento è rimasto deludente. Pioli ha continuato a dargli fiducia fino alla disastrosa sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. Nel 2020 l’ex Liverpool è sempre partito dalla panchina e adesso il suo futuro potrebbe essere a Siviglia. Nelle prossime ore possono esserci sviluppi nella trattativa.

