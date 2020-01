RSI – Milan, per Rodriguez niente Fenerbahce: è vicino al Napoli

Notizia di calciomercato dalla Svizzera: Ricardo Rodriguez è a un passo dal trasferimento dal Milan al Napoli. Saltato il passaggio al Fenerbahce.

Il futuro di Ricardo Rodriguez non sarà in Turchia. Secondo quanto riportato in Svizzera da RSI, il trasferimento del terzino del Milan al Fenerbahce non si concretizzerà.

Il giocatore è vicinissimo al passaggio al Napoli, la firma è attesa già nelle prossime ore. Gennaro Gattuso ritroverà Rodriguez dopo averlo già allenato in rossonero per un anno e mezzo. Il tecnico calabrese ha chiesto alla dirigenza di prendergli un laterale mancino e a breve dovrebbe averlo.

L’ex Wolfsburg nel Milan è diventato una riserva a causa del rendimento elevato di Theo Hernandez, arrivato dal Real Madrid e subito capace di avere un grande impatto. Per arrivare pronto all’Europeo 2020, il suo desiderio è quello di lasciare Milanello per giocare con maggiore continuità. A Napoli dovrebbe trovare più minutaggio.

Il trasferimento al Fenerbahce sembrava fatto, però alcuni problemi di bilancio del club turco hanno bloccato tutto. L’accordo tra le società prevedeva un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro. Adesso bisognerà vedere a che condizioni il Napoli prenderà Rodriguez. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

