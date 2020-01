FIGC, Gravina: “Minuto di silenzio per Bryant? Nessuna richiesta”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha risposto sul minuto di silenzio riguardante la morte di Kobe Bryant. Stasera lutto al braccio per il Milan col Torino.

La morte di Kobe Bryant ha scosso tutto il mondo dello sport, compreso quello del calcio. In particolare ha colpito l’ambiente Milan, squadra delle quale lui era tifoso fin da bambino.

Stasera, in occasione del match di Coppa Italia contro il Torino, i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio. Inoltre, prima del fischio di inizio verrà osservato un momento di raccoglimento per Bryant e le altre otto vittime del terribile incidente aereo.

Ieri sera era trapelato un rifiuto della Lega Calcio di fronte alla richiesta di concedere al Milan la possibilità di omaggiare in cinque volte campione NBA con un minuto di silenzio. Ma Giuseppe Gravina, presidente FIGC, oggi a Tuttomercatoweb ha spiegato quanto segue: «Non è arrivata nessuna richiesta, stamane ho sentito il presidente Dal Pino su una comunicazione di lutto al braccio per richiesta del Milan e durante la fase iniziale verranno mandati alcuni video a memoria di questo grande campione».

Alla fine Bryant verrà ricordato e questa è la cosa più importante. Certamente ci sarà grande commozione a San Siro. Kobe ha rappresentato un’icona non sono per gli appassionati di basket, ma anche per tutti quegli sportivi che hanno preso esempio da uno che non ha mai mollato come lui.

