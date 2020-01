Casa Milan, la dirigenza incontra l’agente di Bellodi – VIDEO

Luca Ariatti, agente di Gabriele Bellodi, è arrivato a Casa Milan per incontrare la società e parlare del futuro del difensore centrale classe 2000.

In questi giorni si sta decidendo il futuro di Gabriele Bellodi, difensore centrale di proprietà del Milan attualmente in prestito al Crotone. Adesso è nel mirino del Cagliari, che ieri ha incontrato il club rossonero.

Poco fa presso Casa Milan è arrivato invece Luca Ariatti, agente di Bellodi. Probabilmente lui e la dirigenza rossonera faranno un punto della situazione per valutare il futuro del giocatore. Bellodi a Crotone sta trovando poco spazio e cambiare aria sarebbe la scelta ideale.

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ieri ha preso informazioni sul ragazzo. Ovviamente in Sardegna ora non avrebbe modo di giocare, visto che già in Serie B sta faticando. Per l’immediato futuro di Bellodi la cosa migliore sarebbe trovare una squadra che nel resto della stagione gli consenta di avere il giusto minutaggio per crescere. Il difensore classe 2000 ha bisogno di spazio.

Sky – Rodriguez-Napoli, agente atteso a Casa Milan: il punto