Sky – Rodriguez-Napoli, agente atteso a Casa Milan: il punto

Ricardo Rodriguez potrebbe andare il Napoli, che è in trattativa con il Milan per provare a prendere il terzino sinistro svizzero in prestito.

Stamattina dalla Svizzera è giunta notizia dell’imminente passaggio di Ricardo Rodriguez al Napoli. Tuttavia, in Italia non risulta che l’accordo sia stato ancora raggiunto tra i club.

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale conferma che la trattativa con il Fenerbahce è saltata e che nelle prossime ore l’agente del giocatore sarà a Casa Milan. Ci sarà un incontro per discutere del futuro di Rodriguez, che ormai in rossonero è chiuso da Theo Hernandez e vuole giocare per essere pronto in vista dell’Europeo 2020.

Il problema è la formula dell’operazione, dato che il Napoli offre solamente un prestito con diritto di riscatto e il Milan invece chiede l’obbligo di acquisto del cartellino. I due club devono trovare un accordo per concludere questo affare di calciomercato. Sono attese novità importanti nelle prossime ore.

Rodriguez è un profilo gradito a Gennaro Gattuso, che ha chiesto un nuovo terzino sinistro e apprezza lo svizzero per averlo già allenato a Milano. Il Napoli ha cercato anche altri calciatori nel medesimo ruolo, ma tutti più costosi dell’ex Wolfsburg.

CorSport – Milan, possibile nuova chance a Paquetà per rivalutarlo