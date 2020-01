Casa Milan, è arrivato anche Luca Antonini

Visita di un ex calciatore rossonero presso la sede di Casa Milan: Luca Antonini, divenuto procuratore sportivo, è ospite oggi in sede.

Giornate sempre più frenetiche a Casa Milan in questa fine del mese di gennaio.

Dopo la visita di Luca Ariatti, agente del giovane talento Bellodi, presso la sede di via Aldo Rossi si è intravisto anche una vecchia conoscenza milanista.

Si tratta di Luca Antonini, ex terzino del Milan e di diverse altre squadre di Serie A. Oggi Antonini è divenuto procuratore sportivo, ma la sua visita non dovrebbe riguardare trattative o discussioni di calciomercato.

Pare che il classe ’82, attualmente anche dirigente del Prato, sia giunto a Casa Milan per parlare di qualche possibile evento futuro con i Milan Legends, la squadra di vecchie glorie rossonere che disputa di frequente partite di beneficenza in giro per l’Europa.

