Calhanoglu ribalta il Torino! Milan in semifinale con la Juventus

Stasera a San Siro si è giocato Milan-Torino, match valido per i Quarti di Finale della Coppa Italia 2019/2020. Ad avere la meglio sono i rossoneri, che vincono per 4-2 dopo i tempi supplementari. In semifinale ci sarà la Juventus.

I tempi regolamentari si erano conclusi con il risultato di 2-2. Squadra di Stefano Pioli avanti con Giacomo Bonaventura, poi la doppietta di Bremer aveva ribaltato tutto. Quando l’eliminazione sembrava certa, il Diavolo ha trovato il gol al 91′ con Hakan Calhanoglu. Sempre il turco porta avanti il Milan nel secondo tempo supplementare e poi Zlatan Ibrahimovic cala il poker.

Coppa Italia, Milan-Torino: cronaca e risultato finale

La sfida inizia su discreti ritmi. Al 5′ Rebic compie una grande giocata e arriva al tiro in area, ma Nkoulou è decisivo a deviare il pallone. Due minuti dopo altra chance per il Milan, ma Theo Hernandez (dopo un bello scambio con Rebic) in area invece di calciare cerca l’assist per Piatek e trova invece l’anticipo di Bremer.

Al 13′ vantaggio rossonero con Bonaventura, che mette dentro su preciso assist di Rebic dalla sinistra. Grande avvio di match per il croato. Comunque il Torino non molla e riprende a giocare proiettandosi nella metà campo rossonera, anche se non trova particolari sbocchi. Al 22′ primo ammonito dell’incontro, è Rincon: fallo netto su Krunic, che lo aveva saltato a centrocampo e poteva creare un’azione pericolosa.

Al 25′ Castillejo trova il tiro in area, ma Sirigu è bravo a mettere in corner. Un minuto dopo tiro-cross di Theo Hernandez deviato sull’esterno della rete. Al 28′ bella giocata di Belotti, che salta nettamente Conti e poi sul cross basso non trova alcun compagno. Al 30′ ammonito Theo Hernandez per fallo su Rincon.

Al 35′ pareggio del Torino con Bremer, che batte Donnarumma su preciso assist di Verdi. Due minuti dopo ammoniti Rebic e Izzo per reciproche scorrettezze. Al 39′ Krunic ci prova dalla distanza col destro, ma il pallone finisce altissimo. Un minuto dopo Rebic arriva al tiro in area, ma Izzo devia in angolo in maniera provvidenziale. Sul corner arriva il gol del croato, però annullato a causa del precedente tocco di braccio di Piatek.

Al 44′ occasione per Krunic, che sul preciso cross di Theo Hernandez manda alto di testa a pochi metri dalla porta. L’arbitro Pasqua non concede alcun minuto di recupero e così il primo tempo di Milan-Torino termina 0-0.

Anche la ripresa comincia con buoni ritmi, entrambe le squadre sono propositive in campo. Al 51′ Krunic da buona posizione fuori area calcia alto. Due minuti dopo ammonito Kjaer per fallo netto su Berenguer. Sulla punizione clamorosa mischia in area rossonera, ma il Milan riesce a salvarsi. Kjaer si è immolato evitando il gol granata.

Al 58′ Romagnoli vicino al gol con un colpo di testa su cross di Castillejo, palla alta non di molto. Al 65′ Pioli inserisce Ibrahimovic al posto del deludente Piatek. Serve una scossa alla squadra rossonera, che a livello di gioco e ritmo sta un po’ subendo gli avversari.

Al 71′ gol del Torino, ancora con Bremer: colpo di testa preciso sul cross di Aina. Il Milan non riesce a reagire. Al 74′ Conti costretto a prendersi un cartellino giallo per evitare che Verdi entri in area. Due minuti dopo Pioli si gioca la carta Rafael Leao al posto di Bonaventura. Al 79′ Aina ci prova col destro dalla distanza, pallone fuori.

All’81’ ultimo cambio per Pioli, dentro Calhanoglu per Bennacer. Tre minuti dopo colpo di testa alto di Ibrahimovic sul cross di Castillejo. L’arbitro Pasqua concede 5 minuti e nel primo Calhanoglu fa 2-2 con un tiro da fuori area deviato che trafigge Sirigu. Al 90’+3′ Leao se ne va e mette dentro per Ibrahimovic, che incredibilmente manda alto a pochi metri dalla porta. Al 90’+5′ Sirigu respinge un tiro potente di Ibrahimovic. L’arbitro Pasqua fischia la fine dei tempi regolamentari, si vai ai supplementari.

Al 94′ Donnarumma smanaccia sulla punizione insidiosa di Verdi. Un minuto dopo grande chance per il Milan con Calhanoglu, che a botta sicura trova la parata prodigiosa di Sirigu. L’assist al turco è stato di Rafael Leao, molto bravo a guidare l’azione. Al 98′ Donnarumma bravo a respingere il tiro potente di Aina prima e di Belotti successivamente.

Al 103′ Theo Hernandez spreca il grande assist di Calhanoglu calciando due volte su Sirigu. L’ex Real Madrid doveva fare molto meglio. Al 104′ il francese di prova dalla distanza, pallone fuori. Non sono mancate le emozioni in questo primo tempo supplementare.

A inizio secondo Pioli mette Kessie per l’esausto Rebic. Al 106 l’ivoriano innesca Calhanoglu, che porta avanti il pallone e poi trafigge Sirigu con un potente sinistro! Milan avanti 3-2! Al 108′ arriva il poker firmato Ibrahimovic, che piazza la zampata in area su assist di Leao! Al 115′ Zlatan ci prova con un siluro su punizione da lontanissimo, Sirigu alza sopra la traversa. Al triplice fischio il Diavolo esulta! Adesso in semifinale ci sarà la Juventus.

Milan-Torino, l’omaggio di San Siro a Kobe Bryant | VIDEO