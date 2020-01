Milan-Torino, i convocati di Pioli: ok Calabria e Paquetà, out Musacchio

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Torino, partita di Coppa Italia che si gioca stasera a San Siro. Si rivedono Davide Calabria e Lucas Paquetà, assente invece Matteo Musacchio.

Di seguito l’elenco completo apparso sul sito ufficiale acmilan.com.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

#CoppaItalia Quarterfinals 🔴⚫

Here’s our 21-man squad

Siamo in 21 per #MilanTorino#SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/Wt3kTgf0pu

— AC Milan (@acmilan) January 28, 2020