Stefano Pioli si è concesso ai microfoni di Rai Sport al termine di Milan-Torino di Coppa Italia. Vittoria e passaggio del turno nei supplementari per la sua squadra.

Questi i primi commenti del mister rossonero sulla partita: «Bellissima partita, abbiamo giocato bene. Non meritavamo lo svantaggio nel secondo tempo. Dovevamo chiudere il primo tempo con bottino maggiore. Abbiamo meritato il passaggio del turno. Spirito incredibile».

Successivamente a Pioli viene domandato di Ante Rebic, autore dell’assist a Giacomo Bonaventura e di una buona prova: «Altra ottima prestazione, ha lo strappo e sa allungare. Giocatore di qualità che è ritrovato. Calhanoglu? È importante essere squadra, poi le qualità dei singoli ci possono aiutare a vincere.».

Il Milan sta subendo qualche gol di troppo, però l’allenatore rossonero non è preoccupato: «Nelle altre partite avevamo concesso troppo, in questa abbiamo concesso poco. La squadra è stata molto compatta oggi e sono contento della prestazione per qualità e intensità. Qualcosa si può concedere se poi crei così tante occasioni da gol. Stasera abbiamo creato tantissime chance».

Pioli ha proseguito parlando della coesistenza tra i calciatori di qualità che ha in organico: «Ci sono tanti giocatori a disposizione, l’importante è essere equilibrati. Non possiamo giocare con cinque attaccanti. Abbiamo giocatori in panchina che possono entrare e risolvere le partite, è importante. Ora stiamo creando tanto. Dobbiamo limare quelle situazioni nelle quali non siamo abbastanza compatti e attenti».

Pessima prestazione di Krzysztof Piatek, fischiato da San Siro quando è stato sostituito da Zlatan Ibrahimovic: «Io credo in tutti i giocatori che ho a disposizione. Ovviamente un calciatore non può sempre avere una condizione ottimale, capitano cali».

In semifinale il Milan se la vedrà con la Juventus: «Affronteremo i più forti d’Italia, ma non sono imbattibili. Dobbiamo restare concentrati su Hellas Verona e poi sul derby contro l’Inter».

