Milan-Torino, Pioli tiene alta la tensione: sbagliare sarebbe imperdonabile

Milan-Torino, guai ad abbandonarsi all’euforia e a sottovalutare un Toro in ginocchio dopo lo 0-7 in campionato: Stefano Pioli avvisa i suoi e non vuole scherzi stasera.

Stefano Pioli (©Getty Images)Milan, attento alla trappola. Guai a rovinare il tutto proprio sul più bello. Così come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, Stefano Pioli chiede massima concentrazione ai suoi in vista di stasera. Non si fida di questo Toro ferito e tiene alta la tensione nello spogliatoio.

Del resto – evidenzia il quotidiano – da inizio 2020 si è completamente ribaltato il mondo rossonero. Dallo sconforto iniziale, si è passati a una forte convinzione attuale che non deve però sfociare nell’euforia spesso ingannevole. Ma una cosa è certa: il Milan non è più quello fragile del 2019.

Il Diavolo, adesso, è una squadra completamente diversa. Ha un’identità tattica chiara, basata sul nuovo 4-4-2 cucito ad hoc su Zlatan Ibrahimovic, una personalità spiccata e la capacità, adesso, di gestire i momenti difficili. Vedi Udinese e Brescia.

Pioli ha inoltre rilanciato anche Samuel Castillejo e Ante Rebic, due giocatori ai margini finora. Nuovo titolare fisso e prestazioni importanti per il primo, e tre gol in due partite per il secondo. E stasera non mancherà la classica spinta del San Siro: saranno in 35.000 sugli spalti. Massima attenzione dunque: scivolare e tornare – conclude il CorSera – sarebbe imperdonabile.

Milan-Torino, probabili formazioni: torna Musacchio, tandem Piatek-Rebic