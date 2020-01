Milan-Torino, probabili formazioni: torna Musacchio, tandem Piatek-Rebic

Probabili formazioni Milan-Spal: turnover limitato per Stefano Pioli. Grosse novità sul fronte offensivo dove torna Krzysztof Piatek in coppia con Ante Rebic.

Milan-Torino, turnover minimo per Stefano Pioli. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero vuole certezze in vista di stasera. Guai a distrazioni o cali di tensione che possano macchiare la grande cavalcata del Diavolo.

La formazione del Milan

Così saranno appunto poche le novità di formazione. Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, la difesa vedrà Andrea Conti a destra, il ritorno di Mateo Musacchio accanto ad Alessio Romagnoli e Theo Hernandez a sinistra.

A centrocampo agirà ancora Samuel Castillejo sulla destra, con Giacomo Bonaventura dall’altra parte e Rude Krunic e Ismael Bennacer al centro. E’ in avanti che c’è più che altro uno stravolgimento rispetto alla norma: spazio, infatti, al tandem composto da Krzysztof Piatek e Ante Rebic.

La possibile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek

La formazione del Torino

3-4-2-1 per il Toro reduce dall’umiliante 0-7 interno. In porta ci sarà Salvatore Sirigu e il terzetto difensivo vedrà Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Gleison Bremer. Tomas Rincon e Sasa Lukic sarà lo scudo in mediana, con Lorenzo De Silvestri e Ola Aina sugli esterni. In attacco ci saranno Sione Verdi e Alejandro Berenguer alle spalle di Andrea Belotti.

La possibile formazione del Torino: Sirigu; Izzo, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti

Milan-Torino, la Lega si oppone al minuto di silenzio per Kobe Bryant