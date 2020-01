Rinnovo Donnarumma, colloqui Milan-Raiola da febbraio

Di Marzio si è espresso anche sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Le ultimissime su questo caso spinoso

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è uno dei casi più spinosi per il Milan. La scadenza dell’attuale contratto è fissata a giugno 2021, quindi fra un solo anno e mezzo. Ci sono state delle voci nelle ultime settimane, ma non c’è ancora una vera e propria trattativa al momento.

Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Calciomercato – L’Originale, ha parlato di questa situazione e ha dato gli ultimi aggiornamenti. Stando alle informazioni in suo possesso, non è ancora iniziata una vera e propria trattativa con Mino Raiola, agente del portiere fenomeno dei rossoneri. Ecco le ultimissime dal noto giornalista sulla questione: “Non è una cosa da fare adesso. Da febbraio in poi il Milan parlerà con Raiola. Portare Donnarumma al termine della stagione con un solo anno di contratto è un rischio molto alto“.

Per il Milan sarà davvero difficile riuscire a risolvere in positivo questa situazione. Raiola è un osso duro e da tempo sogna di portar via Donnarumma dal Milan. Maldini e Boban puntano fortemente sulla volontà del ragazzo, da sempre molto legato ai colori rossoneri. Ma questo non basterà per tenerlo. Oggi guadagna 6 milioni a stagione, probabile che l’agente chiederà un aumento per restare.

