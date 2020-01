San Siro, 35.000 tifosi per Milan-Torino di Coppa Italia

I tifosi rossoneri vogliono far sentire il proprio sostegno alla squadra di Stefano Pioli anche in Milan-Torino di Coppa Italia oggi.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic e i ritrovati risultati hanno ridato un po’ di entusiasmo all’ambiente rossonero. La pesante sconfitta per 5-0 a Bergamo contro l’Atalanta è stato il punto più basso della stagione, ma la squadra è in ripresa.

Stasera per Milan-Torino, partita dei Quarti di Finale di Coppa Italia, sono attesi a San Siro circa 35.000 tifosi. Un buon numero, considerando che è martedì e non si tratta di un big match. Numerosi milanisti vogliono essere vicini ai giocatori in questo momento importante. La striscia di risultati positivi va continuata.

Possibile che la Curva Sud faccia un omaggio a Kobe Bryant, leggenda del basket e anche tifosissimo del Milan recentemente scomparso. La squadra di Stefano Pioli scenderà in campo con il lutto al braccio e prima del fischio iniziale ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordarlo.

Domenica il Milan giocherà nuovamente a San Siro, ma in campionato e contro l’Hellas Verona. Alle 15 i rossoneri disputeranno l’ultima partita prima dell’atteso derby contro l’Inter. Mister Pioli vuole arrivarci con delle vittorie e spera di riuscire poi a battere una big della Serie A. Intanto testa alla sfida di oggi contro il Torino, la Coppa Italia è importante e dunque serve vincere per qualificarsi alla semifinale.

