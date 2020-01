Sky – Milan-Florentino Luis, nessuna risposta dal Benfica

Gianluca Di Marzio sulla trattativa fra Milan e Benfica per Florentino Luis, il centrocampista scelto da Maldini e Boban per rinforzare la propria rosa

Il Milan cerca ancora un centrocampista per rinforzare la propria rosa. Florentino Luis, giovanissimo talento del Benfica, è un obiettivo. Ci sono stati contatti negli ultimi giorni ma finora la trattativa non è ancora arrivata ad una svolta. Ulteriore conferma è arrivata questa sera da Gianluca Di Marzio.

Nel corso di Calciomercato – L’Originale, il noto giornalista, esperto di calciomercato, ha spiegato che, fino ad ora, non è ancora arrivata una risposta da parte del Benfica. Il Milan ha fatto la propria offerta: prestito con diritto di riscatto. Dal Portogallo non si hanno notizia. Una cosa però è certa: anche se arriverà il sì, la cifra del diritto di riscatto sarà altissima. Insomma, anche questa è un’operazione molto difficile da definire.

Florentino è sicuramente un giocatore importante e di qualità. Ma soprattutto è giovane, ed è perfetto per il progetto di Elliott Management. Sappiamo, però, quanto sia cara la bottega del Benfica. Che ha già inserito nel contratto del giocatore una clausola rescissoria stratosferica. Il Milan lo vuole in prestito con diritto di riscatto, ma è dura arrivare ad un accordo. Ricordiamo che il Diavolo ci ha provato anche in estate ma senza successo. Mancano pochi giorni e c’è ancora attesa.

