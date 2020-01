Ag. Thiago Silva: “Rinnovo? Zero novità. Non aspetteremo in eterno il PSG”

L’agente di Thiago Silva, ex storico difensore del Milan, ha parlato del mancato accordo per ora di rinnovo con il suo club, il Psg.

Il contratto di Thiago Silva è in scadenza a giugno 2020. Il difensore e capitano del Paris Saint-Germain ancora ha dubbi sul proprio futuro.

Per il momento i dirigenti del PSG non hanno avanzato alcuna proposta di rinnovo per il centrale brasiliano ex Milan. Una mancanza che potrebbe anche portare ad un divorzio imminente tra le parti, con Thiago Silva magari propenso ad accettare nuove proposte.

Il suo agente, Paulo Tonietto, intervistato da France Football ha oggi spiegato la realtà dei fatti. Confermando tra l’altro questo ritardo nei dialoghi per il rinnovo: “Nessuno novità per il rinnovo, il PSG non si è fatto sentire ancora. Thiago vuole restare, ma non aspetteremo in eterno e non elemosineremo un incontro. Aspettiamo, Leonardo è un amico e si farà vivo lui”.

Non è da escludere dunque un addio da Parigi dopo ben otto anni di permanenza. Qualcuno potrebbe ipotizzare un ritorno al Milan a costo zero. L’esperienza di Thiago Silva sarebbe molto utile per una crescita sostanziale e generale della difesa milanista. Un veterano come lui, accanto a Romagnoli, potrebbe essere una manna dal cielo, proprio come il suo amico Ibrahimovic.

