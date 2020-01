Cagliari, il ds Carli a Casa Milan per Bellodi – VIDEO

Oggi pomeriggio Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, si è rivisto a Casa Milan. È arrivato poco dopo le 16 preso la sede di via Aldo Rossi.

Argomento dell’incontro Gabriele Bellodi, difensore centrale di proprietà del club rossonero e che adesso milita in prestito nel Crotone. Il giocatore ha trovato poco spazio in Serie B, ma è molto apprezzato dalla dirigenza rossoblu. Già nei giorni scorsi ci sono stati incontri e contatti per impostare una trattativa.

Adesso bisognerà vedere se Milan e Cagliari raggiungeranno un accordo per il trasferimento di Bellodi in Sardegna. Per il momento non sono ancora emersi dettagli su formula e cifre dell’eventuale operazione. Da non escludere che le parti possano discutere pure di altri calciatori.

Marcello Carli, ds del Cagliari, ancora a Casa Milan per Bellodi VIDEO @MilanLiveIT pic.twitter.com/iYmI2cjrrp — MilanLive.it (@MilanLiveIT) January 29, 2020

