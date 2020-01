Milan, Piatek in volo verso Berlino: giocherà nell’Hertha

Dopo la cessione di Jesus Suso, il Milan ha definito un altro affare di calciomercato in uscita. Krzysztof Piatek in volo per Berlino, firmerà con l’Hertha.

Krzysztof Piatek è arrivato presso l’aeroporto Linate di Milano, pronto a volare in Germania. Infatti, è stato definito il suo trasferimento all’Hertha Berlino.

Il quasi ex numero 9 del Milan ha accettato l’offerta del club tedesco, che verserà ai rossoneri 27 milioni di euro più 3 di bonus. La trattativa ha avuto un’accelerata decisa nella giornata di oggi e si è conclusa positivamente per tutte le parti.

In questa stagione Piatek ha deluso le aspettative, dopo che nella passata aveva sorpreso tutti a suon di gol. Il suo rendimento è stato scadente, sia per responsabilità sue che della squadra. Infatti, l’ex Genoa spesso non è stato ben servito dai compagni. Ma ieri sera la sua prestazione negativa contro il Torino in Coppa Italia ha convinto ulteriormente il Milan a cederlo.

Prima dell’Hertha Berlino, altre società si erano fatte avanti per Piatek. Tuttavia, a differenza dell’offerta tedesca, le altre proposte prevedevano prestiti con diritto di riscatto. Il Tottenham è stato tra i club a richiedere il centravanti polacco, però la formula non ha convinto il Milan.

Calciomercato Milan, ufficiale: Suso ceduto in prestito al Siviglia