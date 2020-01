Sky – Piatek all’Hertha Berlino e Rodriguez al PSV: ci siamo

Sta per concludersi la trattativa fra il Milan e l’Hertha Berlino per la cessione di Piatek. Ci siamo anche per Rodriguez al PSV

Krzysztof Piatek è davvero ad un passo dall’Hertha Berlino, la conferma arriva in questi minuti da Gianluca Di Marzio su Twitter. Il noto giornalista, esperto di mercato, dà l’affare in dirittura d’arrivo. La chiusura definitiva potrebbe arrivare già in serata.

Altra trattativa che sta per concludersi è quella di Ricardo Rodriguez al PSV Eindhoven. Dopo gli affari saltati col Fenerbahce prima e il Napoli poi, il terzino svizzero adesso è ad un passo dagli olandesi. Che erano stati a Milano nelle scorse settimane per formulare l’offerta ai rossoneri. Il giocatore, che aveva inizialmente scelto il Fenerbahce, adesso si è convinto di andare in Eredivisie.

Cessioni Piatek e Rodriguez, i dettagli

Jesus Suso questa mattina è volato a Siviglia per le visite mediche. Una cessione importante per il Milan, anche se la formula è comunque un rischio. Prestito biennale con diritto di riscatto che diventa obbligo solo in caso di qualificazione degli andalusi in Champions League. La cifra è di circa 20 milioni. Per quanto riguarda Piatek all’Hertha Berlino, invece, parliamo di cessione a titolo definitivo. I tedeschi avrebbero offerto 27 milioni più bonus, ma aspettiamo conferme.

Su Rodriguez invece la situazione è la stessa del Fenerbahce. Prestito con obbligo di riscatto a 5-6 milioni. Il PSV Eindhoven, che aveva già l’accordo col Milan dopo i colloqui delle scorse settimane, ora sono tornati in corsa dopo che il Fenerbahce non ha potuto chiudere la trattativa. A breve arriverà la fumata bianca per entrambi e sono due uscite fondamentali per il Milan.

Se confermate e ufficializzate a breve, aspettiamoci una mossa dei rossoneri in entrata nelle prossime ore. Si cerca soprattutto un esterno d’attacco e attenzione al profilo del giovane Saelemaekers dell’Anderlecht. In corsa anche Januzaj, ex Manchester Unite oggi in forza alla Real Sociedad.