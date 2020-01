Ibrahimovic e l’amore rossonero: “Non ho mai lasciato il Milan” 

Zlatan Ibrahimovic, messaggio d’amore via social dopo Milan-Torino 4-2 e il suo goal determinante per aggiudicare la semifinale al Diavolo contro la Juventus.

Zlatan Ibrahimovic, grossa dichiarazioni d’amore per il Milan via Instagram. “I never left Milan”. Ovvero: “Non ho mai lasciato il Milan”. E’ questo il messaggio postato in mattinata dal campione svedese. Breve ma netto e incisivo. Con tanto di foto esultanza di ieri dopo il suo 4-2 finale che ha aggiudicato al Diavolo la semifinale di Coppa Italia.

E’ come se non fosse mai andato via da qui: è questo quello che ha voluto dire il 38enne via social. Per le emozioni riprovate a San Siro, ma anche per il pensiero fisso avuto in questi anni per una città che ama e una squadra che ha dovuto salutare forzatamente nel 2012.

Adesso, da quando è tornato, il Milan non ha mai più perso. E non è certamente un caso. Ibra, piuttosto, ha dato una spinta tecnica importante ma anche un surplus mentale incommensurabile. Cinque vittorie e un pareggio dal suo approdo nel 2020. Dopo il pareggio iniziale a reti inviolate contro la Sampdoria, il Milan poi ha spiccato il volo e non ha più intenzione di fermarsi. Ora c’è un altro match point col Verona, poi gli esami di maturità chiamati derby e Juventus. Ibrahimovic, intanto, è di nuovo a casa.

