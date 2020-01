Mazzarri sbotta: “Errore clamoroso dell’arbitro, avevamo già vinto”

Le parole dure di Walter Mazzarri al termine di Milan-Torino di questa sera

Vive un momento poco sereno Walter Mazzarri e le dichiarazioni post Milan-Torino ne sono un prova. L’allenatore granata, dopo la partita di questa sera, era molto arrabbiato nelle interviste coi giornalisti. Il motivo? La prestazione dell’arbitro.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore toscano in merito alla partita giocata dai suoi e dal direttore di gara, Pasqua: “Abbiamo giocato un grande secondo tempo, andando in vantaggio meritatamente. La gara era da vincere, perché era già vinta. Oggi la prestazione l’ha sbagliata l’arbitro più di tutti. Clamoroso non espellere Rebic, lo abbiamo visto tutti”.

Mazzarri fa riferimento all’episodio del primo tempo quando, dopo una manata di Armando Izzo, Rebic reagisce con una sorta di gomitata alla schiena. Pasqua ha deciso di ammonirlo quando poteva starci l’espulsione diretta. Il gesto dell’attaccante croato, stuzzicato dalla manata del difensore e dal battibecco precedente, è violento e probabilmente andava punito con maggior severità.

In ogni caso le parole di Mazzarri sono quelle di un allenatore che vede la sua panchina traballare. Dopo il 7-0 di sabato contro l’Atalanta, questa sera è arrivata un’altra sconfitta negativa. Ore di valutazione per Urbano Cairo che potrebbe decidere di cambiare guida tecnica.

