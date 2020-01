Milan-Juventus, date e orari della semifinale Coppa Italia

Data e orari della semifinale di Coppa Italia fra Milan e Juventus, ecco il programma completo.

Non senza fatica, il Milan conquista la semifinale di Coppa Italia. Battuto il Torino 4-2 dopo i tempi supplementari. Decisivo l’ingresso di Hakan Calhanoglu. Che, al 90′, è riuscito a trovare il gol del 2-2.

I rossoneri adesso affronteranno la Juventus. A differenza di ottavi e quarti, le semifinale è andata e ritorno. Si comincia con Milan-Juventus a San Siro il prossimo 12 febbraio alle ore 20.45. Il ritorno, invece, il 4 marzo all’Allianz Stadium di Torino. La squadra di Stefano Pioli tiene molto a questa competizione ma sarà durissima superare la Juventus. L’altra semifinale invece è fra Napoli e la vincente di Inter-Fiorentina, in programma questa sera a San Siro.

Andata: Milan-Juventus, 12 febbraio 2020, ore 20:45.

Ritorno: Juventus-Milan, 4 marzo 2020, ore 20.45.

Se il Milan dovesse riuscire a superare la Juventus, in finale potrebbe ritrovarsi contro o l’ex Gennaro Gattuso oppure l’Inter di Antonio Conte. Sarebbe sicuramente un evento importante per la storia rossonera, ma superare gli uomini di Maurizio Sarri sarà durissima. Tra l’altro il Diavolo è sfavorito perché gioca la prima gara in casa e il ritorno a Torino. Servirà una vera e propria impresa per riuscire a raggiungere il traguardo finale.

