Sky – Matias Viña per sostituire Rodriguez: prima offerta del Milan

Il Milan ha scelto il sostituto di Rodriguez: non è Robinson del Wigan ma Matias Viña del Nacional. Ecco i dettagli

Ricardo Rodriguez e Krzysztof Piatek le prossime due uscite del Milan dopo quella di Jesus Suso. Lo svizzero e il polacco sono praticamente ad un passo, rispettivamente, da PSV Eindhoven e Hertha Berlino.

In attacco Paolo Maldini non prenderà sostituti: c’è già Zlatan Ibrahimovic. Invece per l’esterno sinistro serve una riserva e, quando sembrava fatta per Robinson del Wigan, le attenzioni dei rossoneri sono virate altrove. A rivelarlo è il giornalista Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport 24.

Spunta Viña

Visualizza questo post su Instagram Disfrutando y aprendiendo 🇺🇾 GRACIAS FAMILIA por el apoyo de siempre Un post condiviso da Matias Viña (@matiasv17) in data: 12 Ott 2019 alle ore 6:47 PDT

Ecco il suo intervenuto e il nome del nuovo obiettivo del Milan per la fascia sinistra: “Piatek va all’Hertha, trattativa chiusa a 27 milioni più bonus, il ragazzo potrebbe partire stasera o domani mattina. Rodriguez è del PSV, affare chiuso nel pomeriggio. Andrà via in prestito, da capire se tornerà al Milan in estate o se arriverà un accordo diverso. I rossoneri hanno scelto Matias Viña. Più difficile Robinson. L’uruguagio gioca nel Nacional, una trattativa ancora da completare“.

Non sappiamo molto di questo giocatore. Classe 1997, ha 22 anni ed è nato e cresciuto nel Nacional, dove gioca con continuità ormai da diverso tempo. Un esterno sinistro di grande spinta e di qualità. Uruguagio, ha già 6 presenze nella Nazionale maggiore. Niente male!

Prima offerta del Milan

Il Milan, come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, ha fatto una prima offerta al Nacional per Viña di circa 6,5-7 milioni per portarlo subito in Italia (più il 20% sulla futura rivendita). La società uruguagia però non sarebbe d’accordo con questa proposta e chiede qualcosa in più (intorno ai 10 milioni). Il giocatore non si è allenato oggi ed è attenzionato anche dal Palmeiras. Il Nacional sta aspettando le offerte giuste. Il Milan ci sta provando ma deve alzare l’offerta.

