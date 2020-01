Milan, offerta per il giovanissimo Lamptey del Chelsea

Il Milan è sulle tracce del giovanissimo Tariq Lamptey, terzino destro inglese del Chelsea. I rossoneri avrebbero già fatto un’offerta

Il Milan continua a tener d’occhio i migliori giovani talenti d’Europa. Fra questi c’è anche Tariq Lamptey, terzino del Chelsea classe 2000. Viene considerato un dei migliori prospetti nel suo ruolo in circolazione e la società rossonera gli ha messo gli occhi addosso da un po’.

Ha 19 anno e finora non ha mai giocato in Premier League. Ha però qualche presenza in FA Cup e in altre coppe. Parliamo però di un giocatore di grande talento. Gioca a destra, quindi non possiamo inserirlo nella lista degli obiettivi per sostituire Ricardo Rodriguez. Che, invece, dovrebbe essere rimpiazzato da uno fra Robinson del Wigan e Matias Vina del Nacional. Lamptey sarebbe un’opzione per il futuro e lui sembra attratto da questa possibilità.

Come scrive Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe già fatto un’offerta per questo ragazzo. Bisogna però vincere la forte concorrenza di altri club interessati. Finora infatti sono arrivate proposte da Brighton, Sheffield United e Crystal Palace, tutte da 5 milioni di sterline. A quelle cifre quindi si aggira il costo di Lamptey. Vedremo se i rossoneri decideranno di andare fino in fondo.

PIATEK ALL’HERTHA BERLINO: ACCORDO TOTALE!