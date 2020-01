Piatek, è fatta: accordo totale con l’Hertha Berlino, i dettagli

Tutto fatto per Piatek all’Hertha Berlino! Le parti hanno trovato l’accordo per la cessione dell’attaccante polacco. Scopri tutti i dettagli economici di questa trattativa

Il Milan e l’Hertha Verona hanno trovato l’accordo definitivo per la cessione di Krzysztof Piatek. Il giocatore volerà in Germania nelle prossime ore (probabilmente già in serata) per le visite mediche e la firma sul contratto.

Tutte le parti hanno trovato l’intesa, ormai manca soltanto l’ufficialità. Che arriverà soltanto le consuete visite e poi la firma, probabilmente domani. Ecco i dettagli economici: 27 milioni di euro più bonus. Il Milan è riuscito nel suo intento: cedere il giocatore a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto, come avevano chiesto altri club interessati fra cui il Tottenham. Un buon incasso per la società rossonera che adesso può operare in entrata e prendere un nuovo esterno per sostituire Jesus Suso.

SCELTO IL SOSTITUTO DI RODRIGUEZ: NOME NUOVO!

Piatek non sarà sostituito

Mentre il Milan cerca il sostituto di Rodriguez (spunta il nome nuovo di Matias Vina), non arriverà invece quello di Piatek. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è già un acquisto importante per l’attacco e con Rafael Leao e Ante Rebic la dirigenza ritiene il reparto completo. In più possibile considerare Samu Castillejo una seconda punta, qualora il Milan dovesse prendere l’esterno destro. I rossoneri si stanno già muovendo e con l’incasso di Piatek potrebbe esserci la mossa vincente nelle prossime ore.

Saelemaekers dell’Anderlecht piace, così come anche Januzaj della Real Sociedad. L’obiettivo è sostituire Jesus Suso, che invece è andato al Siviglia. Stamattina è volato in Spagna per fare le visite mediche e firmare il contratto. Manca praticamente solo l’ufficialità. Farà lo stesso anche Piatek, pronto a volare in Germania per iniziare la nuova avventura all’Hertha. Un buon incasso per il Milan che, solo un anno fa, lo aveva pagato 35 milioni dal Genoa.