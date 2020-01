Milan, Pioli: “Vittoria meritata, ci abbiamo sempre creduto” 

Milan-Torino 4-2: il commento di Stefano Pioli nel post partita di San Siro. Quinta vittoria consecutiva per il Diavolo tra Serie A e Coppa Italia.

Quinta vittoria consecutiva per il Milan tra campionato e Coppa Italia. E quest’ultima porta non poco la firma di Stefano Pioli, il quale ha prima dosato un giusto turnover e poi ha fatto la differenza con i cambi.

Non può che essere soddisfatto il tecnico rossonero. Anche perché al netto dei miglioramenti ormai tangibili, la squadra mostra di volta in volta maturità e capacità di gestione dei momenti critici. Dopo l’Udinese, ecco una nuova conferma: il Diavolo di qualche mese fa sarebbe crollato dopo la batosta psicologica del 2-1, e invece la squadra non ha mollato.

Prestazione che conferma inoltre anche la rinascita di Ante Rebic. Scatenato e vigoroso nel primo tempo, guida l’attacco rossonero finché non cala fisicamente nella ripresa. Ma è giustamente compiaciuto Pioli al triplice fischio. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta il commento del mister nel dopo gara: “Vittoria meritata, ci abbiamo sempre creduto. Ante ha fatto un’altra ottima prestazione. Sa strappare e lavorare per la squadra. E ha giocate di qualità. È un giocatore ritrovato “.

Calhanoglu salva il Milan: la panchina ha fatto la differenza