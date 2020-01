Primavera, Fiorentina-Milan 3-1: rossoneri eliminati in Coppa Italia

La Primavera del Milan è stata eliminata dalla Fiorentina in Coppa Italia. La squadra viola si è imposta per 3-1 oggi pomeriggio e in semifinale affronterà la Juventus.

La partita è stata gradevole, con entrambe le formazioni che non si sono risparmiate. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 35′ con Lovisa. I ragazzi di Federico Giunti hanno reagito andando alla ricerca del pareggio, ma al 54′ hanno subito il 2-0 sul calcio di rigore realizzato da Beloko.

Il mister al 59′ cambia Pecorino e Capanni per inserire Olzer e Tonin. Tre minuti dopo arriva il gol del Milan con il colpo di testa di Merletti, dopo la spizzata di Daniel Maldini sugli sviluppi di un corner. Nonostante l’entusiasmo dei rossoneri per il gol che accorcia le distanze, la Fiorentina non si demoralizza affatto e va alla ricerca della terza rete.

I ragazzi di Giunti sono imprecisi e poco lucidi. Al 95′ Fruk chiude definitivamente la partita, segnando il gol del definitivo 3-1. Bella punizione del giocatore viola, che batte Soncin. Fiorentina che avanza alla semifinale della Coppa Italia Primavera e Milan che viene eliminato nei quarti della competizione. Concentrazione solamente sul campionato adesso per i rossoneri.

Braune (Bild): “Piatek all’Hertha Berlino, trasferimento imminente”