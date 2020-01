Barone (dg Fiorentina): “Chance per Paquetà? Vediamo, è del Milan”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, non ha smentito la possibilità di acquistare Lucas Paquetà dal Milan. Non si è sbilanciato, ma non ha negato.

In questi giorni si parla molto del futuro di Lucas Paquetà, giocatore che il Milan è disponibile a cedere. Tuttavia, offerte da 30-35 milioni di euro non sono arrivate.

Nelle ultime ore è emerso un interesse da parte della Fiorentina per il centrocampista brasiliano. Tuttavia, è impensabile che il club toscano metta sul tavolo una proposta cash importante. Più ipotizzabile un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Da capire se la società rossonera possa accettare una simile condizione per vendere il giocatore.

Poco fa Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha risposto a calciomercato.it in merito alle chance di riuscire a prendere Paquetà. Queste le sue parole: «Vediamo, Paquetà è un giocatore del Milan». Non ha smentito le voci circolate, pur non sbilanciandosi sulla possibilità di ingaggiare l’ex Flamengo.

La pista Paris Saint-Germain appare completamente sfumata, dato che da Parigi non si registra la volontà di Leonardo di fare un tentativo per il connazionale. Adesso bisogna vedere se con la Fiorentina la trattativa decollerà effettivamente o se alla fine Paquetà rimarrà a Milanello.

Calciomercato Milan, per Laxalt importante offerta dalla Russia