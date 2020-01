Milan, per Laxalt importante offerta dalla Russia

Nonostante le notizie sul possibile ritorno al Milan, per Diego Laxalt si sta prospettando l’opzione di un trasferimento in Russia. Il giocatore, ora in prestito al Torino, valuta.

In queste ore si sta discutendo del futuro di Diego Laxalt, laterale sinistro in prestito dal Milan al Torino. In granata non è un titolare fisso e di conseguenza pensare a un trasferimento non è utopistico.

Tra le opzioni circolate anche quella di un ritorno in rossonero, dato che Ricardo Rodriguez si sta accasando al PSV Eindhoven. Tuttavia, tale soluzione non sembra troppo gradita al giocatore dato che finirebbe a fare la riserva di Theo Hernandez. Poche le chance di avere spazio, se non per infortunio o squalifica dell’ex Real Madrid.

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul proprio sito ufficiale riferisce che Laxalt ha un’importante offerta dalla Russia. Non viene specificato il nome del club, anche se altre fonti rivelano che si tratta del CSKA Mosca. Ad ogni modo, il laterale sudamericano ha la possibilità di cambiare maglia in questa sessione invernale del calciomercato.

Il Milan sta valutando su quale profilo puntare per sopperire alla partenza di Rodriguez, visto che è saltata la trattativa col Nacional Montevideo per Matias Viña. Anche lui è uruguayano e nel giro della nazionale, però non è stato raggiunto un accordo tra le società e adesso il 22enne sembra vicino al passaggio al Palmeiras.

Calciomercato Milan, il retroscena: proposto Benkovic per la difesa