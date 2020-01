Gazzetta – Paquetà, no alla Fiorentina. Gazidis blocca Saelemaekers

Lucas Paquetà non sembra interessato ad approdare alla Fiorentina, mentre Ivan Gazidis ha stoppato l’arrivo al Milan di Alexis Saelemaekers dell’Anderlecht.

Il Milan ha ceduto Jesus Suso al Siviglia e ha definito anche gli addii di Krzysztof Piatek e di Ricardo Rodriguez. Domani si chiude la sessione invernale del calciomercato e ci si aspettano delle mosse dalla dirigenza.

Una di queste è senza dubbio l’arrivo di un nuovo terzino sinistro, visto che manca un vice di Theo Hernandez. Servirebbe anche un esterno destro, però oggi La Gazzetta dello Sport scrive che Ivan Gazidis ha bloccato, per ora, l’operazione che porterebbe in rossonero Alexis Saelemaekers. Il 20enne belga milita nell’Anderlecht e ha un costo di 8 milioni di euro. C’è la regia dell’agente Tonci Matic in questo affare.

A Stefano Pioli farebbe comodo un’alternativa a Samuel Castillejo, rimasto l’unico nel ruolo dopo la cessione di Suso. Saelemaekers è un giovane interessante, la dirigenza rossonera non è partita l’assalto e potrebbe non esserci un tentativo concreto nelle prossime ore. Bisogna attendere per capire se comunque arriva un rinforzo nella medesima posizione oppure se non ci saranno interventi.

Appare difficile anche la cessione di Luca Paquetà, giocatore scontento della sua situazione al Milan. Valutato 30-35 milioni, per il brasiliano non sono arrivate offerte con questi importi. Nelle scorse ore si è parlato di un interessamento della Fiorentina, ma oggi La Gazzetta dello Sport scrive che l’ex Flamengo ha rifiutato l’ipotesi di un trasferimento a Firenze in prestito. La sensazione è che Paquetà rimarrà a Milanello, salvo sorprese clamorose.

