Piatek: “Entusiasta di far parte del progetto dell’Hertha Berlino”

Krzysztof Piatek ha rilasciato le prime parole da giocatore dell’Hertha Berlino. L’ex numero 9 del Milan è molto felice del suo trasferimento in Bundesliga.

Oggi Krzysztof Piatek è diventato ufficialmente un nuovo attaccante dell’Hertha Berlino. Operazione a titolo definitivo da 27/28 milioni di euro più bonus.

Il Milan lo aveva messo sul mercato da settimane e il club tedesco è l’unico ad aver fatto un’offerta per comprare definitivamente il cartellino. Altre proposte dall’estero erano arrivate, ma quasi tutte prevedevano la formula del prestito con diritto di riscatto.

Piatek ieri sera è volato in Germania e oggi ha firmato il contratto dopo aver superato le visite mediche. Queste le sue parole su Instagram: «Sono davvero entusiasta di essere parte di questo progetto e per giocare in Bundesliga per la mia nuova squadra, in una grande città con un tifo incredibile. Non vedo l’ora di giocare all’Olympiastadion».

Il centravanti polacco vestirà la maglia numero 7, dopo aver vestito la 9 al Milan. La squadra allenata da Jurgen Klinsmann è tredicesima in Bundesliga e vuole risalire la classifica. La dirigenza dell’Hertha Berlino sta investendo per migliorare l’organico.

