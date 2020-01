Sky – Milan, domani arriva Saelemaekers. Nuova offerta per Robinson

Calciomercato Milan: domani Alexis Saelemaekers dell’Anderlecht sarà a Milano per visite mediche e firma. Nuova proposta rossonera per Antonee Robinson, terzino del Wigan.

Il Milan sta chiudendo la trattativa per l’arrivo di Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht. In questi minuti vengono confermate le indiscrezioni emerse precedentemente.

Da Sky Sport fanno sapere che il 20enne esterno destro belga è pronto a volare a Milano per visite mediche e firma sul contratto. Dovrebbe arrivare domani. Si tratta di un’operazione basata su un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di specifiche condizioni. Prezzo totale sui 6,5 milioni di euro. Saelemaekers sarà il sostituto di Jesus Suso, passato oggi in prestito al Siviglia.

Ma il Milan non si ferma. Sfumato l’arrivo di Matias Viña dal Nacional Montevideo, adesso il club rossonero vuole fare una nuova offerta per Antonee Robinson del Wigan: prestito con diritto di riscatto per complessivi 10 milioni. La richiesta è di 12. C’è la volontà di prendere un terzino sinistro che vada a sostituire Ricardo Rodriguez, che si trova già in Olanda per firmare con il PSV Eindhoven.

Alternative a Robinson possono essere Juan Jesus della Roma e il rientro di Diego Laxalt dal prestito al Torino, secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio.

