Ex Milan – Bellanova torna in Italia: giocherà nell’Atalanta

Raoul Bellanova, terzino destro classe 2000 cresciuto nel vivaio del Milan, si è trasferito ufficialmente in prestito dal Bordeaux all’Atalanta oggi.

È durata poco l’avventura in Francia di Raoul Bellanova, ufficializzato oggi dall’Atalanta dopo soli sei mesi trascorsi nel Bordeaux. In Ligue 1 non ha trovato lo spazio che sperava: solo una presenza ufficiale.

L’allenatore Paulo Sousa ha fatto altre scelte e il terzino destro classe 2000 è ritornato in Italia. Un’operazione che prevede il prestito con diritto di riscatto fissato a circa 4,5-5 milioni di euro. Bellanova è cresciuto nel settore giovanile del Milan e non ha mai esordito in Prima Squadra. Adesso ha una chance importante a Bergamo.

Il ragazzo è entusiasta di questa nuova esperienza: “Per me è un onore essere in questo grande club. Due anni fa ho iniziato a seguire molto l’Atalanta, non mi sarei aspettato mai una cosa del genere. Vedevo che c’era una crescita esponenziale, ma non fino a questi livelli. Negli ultimi anni sono stati raggiunti traguardi impensabili, la forza di questa squadra è il gruppo, la tenacia e il duro lavoro. In campo si vede che l’Atalanta va il doppio delle altre”.

L’ex Milan ha avuto modo di parlare anche di obiettivi: “Sono arrivato qua con tutte le aspettative del mondo, l’unica cosa a cui penso è dare il massimo ed essere pronto quando sarò chiamato in causa dal mister”. Vedremo se Bellanova sarà un altro dei giocatori in grado di esplodere sotto la guida di un tecnico esperto come Gian Piero Gasperini.

