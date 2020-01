Milan, ufficiale: Rodriguez passa al PSV Eindhoven

Rodriguez è ufficialmente un nuovo giocatore del PSV. Gli olandesi hanno annunciato l’acquisto sui social

Ricardo Rodriguez è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. In questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale da parte del Milan. Che lo ha ceduto agli olandesi con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Ecco di seguito il comunicato del PSV che annuncia l’acquisto di Rodriguez. Il giocatore si trasferisce in prestito per sei mesi in Olanda:

On loan till the end of the season.

𝘞𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘗𝘚𝘝, 𝘙𝘪𝘤𝘢𝘳𝘥𝘰! 🤝#WillkommenRR pic.twitter.com/odslVOLgNr — PSV (@PSV) January 30, 2020

Ecco anche il comunicato del Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Ricardo Rodríguez al PSV Eindhoven“.

Rodriguez riparte dall’Olanda

Dopo l’esplosione di Theo Hernandez, per Rodriguez al Milan non c’era più spazio. L’ex Wolfsburg però voleva giocare con continuità in vista dell’Europeo. Era fatta per il passaggio al Fenerbahce: le parti erano tutte d’accordo, ma la Federazione turca ha bloccato tutto per motivi burocratici. Il giocatore ha aspettato fino alla fine ma la trattativa è saltata definitivamente nei giorni scorsi.

Si era riaperta la pista Napoli, con Gennaro Gattuso favorevole al suo acquisto. L’offerta degli azzurri però non ha convinto il Milan, che ha preferito rifiutare. Così si è fatto avanti il PSV, che aveva già avviato la trattativa ad inizio mese. Lo svizzero aveva preferito Fenerbahce, poi però la trattativa non è andatain porto.

Così è tornata di moda la pista PSV e il giocatore ha accettato. Questa mattina è partito per l’Olanda e in giornata ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il contratto. Il Milan deve prendere un sostituto e ha cercato Matias Vina del Nacional. Gli uruguagi non hanno accettato l’offerta. Potrebbe rientrare dal prestito al Torino Diego Laxalt per risolvere il problema.

