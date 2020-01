Sky – Milan, trovato l’accordo col Wigan per Robinson

Il Milan ha trovato l’accordo col Wigan per Robinson. Il giocatore prenderà il posto di Rodriguez e sarà il vice Theo Hernandez

Il Milan, come riportato da Sky Sport, avrebbe trovato l’accordo con il Wigan per l’acquisto di Robinson. Il terzino sinistro prenderebbe il posto di Ricardo Rodriguez, ufficialmente nuovo giocatore del PSV Eindhoven proprio in questi minuti.

L’affare è in chiusura, come ha rivelato Gianluca Di Marzio poco fa. I rossoneri hanno quindi deciso di puntare su lui per sostituire lo svizzero. Che, da oggi, proseguirà la sua carriera in prestito in Olanda. Un acquisto importante quello di Robinson che va di pari passo con Saelemaekers: entrambi molto giovani e di prospettiva. Dopo l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic, Asmir Begovic e Simon Kjaer, arrivano due acquisti in pieno stile Elliott Management.

MILAN, DOMANI ARRIVA SAELEMAEKERS!

Robinson vicinissimo al Milan: le cifre

Robinson è praticamente ad un passo dal Milan. I rossoneri, dopo aver rinunciato a Matias Vina a causa delle richieste troppo alte del Nacional, hanno deciso di virare su questo giovane giocatore. Sarà lui il sostituto di Theo Hernandez. 22 anni, giocatore di prospettiva e di grande talento. Non ci sono al momento informazioni per quanto riguarda la formula: probabile prestito con diritto di riscatto, ma ne sapremo di più più avanti. La cosa certa è che il Milan ha deciso di andare forte su questo ragazzo e adesso ha deciso di andare fino in fondo. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni.

Potrebbe arrivare a Milano domani insieme a Saelemaekers per fare le visite mediche e firmare il contratto. I rossoneri vogliono chiudere questa sessione di gennaio con questo importante doppio colpo, in pieno stile Elliott Management. Infatti sono entrambi giocatori giovanissimi e di prospettiva. Dopo Ibrahimovic, Begovic e Kjaer, ora la strategia dei rossoneri è tornata ad essere quella della scorsa estate. Speriamo che questi ragazzi possano esplodere con la maglia rossonera.

