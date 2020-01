Paquetà, il Milan apre alla Fiorentina: lo scenario

Il Milan pare aver proposto in queste ultime ore il prestito di Lucas Paquetà alla Fiorentina. Una possibilità da non sottovalutare.

Lucas Paquetà alla Fiorentina? Non è ancora tutto chiuso, anzi, nelle ultimissime ore si parla di una riapertura per il trasferimento last-minute del brasiliano.

Da giorni si discute della possibilità di cedere Paquetà dal Milan al club viola, dove potrebbe tornare utile alla causa di Beppe Iachini. Inoltre l’ex Flamengo vuole valorizzarsi e potrebbe farlo proprio giocando da titolare alla Fiorentina.

I viola sono alla ricerca assoluta di un centrocampista. Come scrive Tuttomercatoweb.com la pista Alfred Duncan del Sassuolo è molto calda. Ma sarebbe rispuntata fortemente la candidatura di Paquetà.

Il Milan ha proposto alla Fiorentina il prestito di Paquetà per sei mesi, proprio per cercare di mandarlo a giocare e concedergli più spazio in una piazza leggermente meno ambiziosa e difficile di quella rossonera.

La Fiorentina è sempre interessata al numero 39 del Milan, ma c’è un problema: i viola non intendono valorizzare un patrimonio altrui, con la certezza poi di perderlo a giugno, dopo il termine della stagione in corso.

L’apertura arriverà solo in caso di inserimento di un’opzione per il riscatto definitivo, ad una cifra congrua per entrambi i club. Nelle prossime caldissime ore si discuterà di questa opzione. Il destino di Paquetà fino all’ultimo resterà dunque in bilico.

