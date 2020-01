Sky – Saelemaekers e Robinson al Milan, domani le visite mediche

Saelemaekers e Robinson sono gli ultimi due acquisti del Milan. Entrambi saranno in Italia domani per le visite mediche

Il Milan ha chiuso due colpi oggi: Alexis Saelemaekers e Antonee Robinson. Il primo sostituisce Jesus Suso, passato al Siviglia con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto; il secondo prende il posto di Ricardo Rodriguez, da questa sera ufficiale al PSV Eindhoven.

Entro domani bisogna arrivare le firme perché il calciomercato chiuderà alle 20:00. Stando a quanto riportato da Sky Sport in questi minuti, entrambi dovrebbero essere a Milano domani mattina per svolgere le visite mediche; in giornata, se tutto andrà liscio, le firme e quindi l’ufficialità. Bisogna fare in fretta come detto ma c’è ancora tanto tempo a disposizione per chiudere entrambi gli affari.

MILAN-ROBINSON, DETTAGLI E CIFRE