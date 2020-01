Fiorentina, Joe Barone: “Non abbiamo mai pensato a Paquetà”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha spiegato che la società viola in questa sessione di calciomercato non ha mai trattato l’arrivo di Lucas Paquetà dal Milan.

La sessione invernale del calciomercato è terminata in Italia e Lucas Paquetà è rimasto al Milan. Nonostante le voci su una possibile cessione, il giocatore continuerà a vestire la maglia rossonera.

Tra i rumors circolati c’è stato quello inerente una presunta trattativa con la Fiorentina, intenzionata a prendere il centrocampista brasiliano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nonostante le voci, il direttore generale Joe Barone ha smentito poco fa ai microfoni dei giornalisti che lo hanno incontrato a Milano: “Paquetà è un giocatore del Milan, non abbiamo mai pensato di prenderlo“.

Il dirigente viola ha negato l’esistenza di negoziati per provare a ingaggiare L’ex Flamengo, attualmente riserva nella squadra di Stefano Pioli. A lungo in queste settimane si era parlato di una possibile cessione di Paquetà, con il Paris Saint-Germain dato in pole position a causa della presenza di Leonardo come direttore sportivo. Tuttavia, da Parigi non è mai arrivata un’offerta reale.

Non è mai stata concreta neppure l’ipotesi di uno scambio con la Juventus con il coinvolgimento di Federico Bernardeschi. Quindi, oltre alla pista Fiorentina, anche altre in realtà non sono state valide per il futuro del centrocampista del Milan. Neppure il ritorno in Brasile era preso in considerazione dallo stesso calciatore, che adesso dovrà impegnarsi per guadagnarsi spazio con mister Pioli.

