The Times – Longstaff in scadenza: Milan e Inter pronte all’offerta

Milan e Inter sono interessate ad assicurarsi Matty Longstaff, centrocampista in scadenza di contratto con il Newcastle United. Può arrivare a parametro zero nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Il Milan sta chiudendo il proprio calciomercato invernale con gli arrivi di Antonee Robinson dal Wigan e di Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht. Due operazioni in prestito per due giovani che vengono per coprire delle mancanze nei ruoli di terzino sinistro ed esterno destro di centrocampo.

Il club rossonero guarda anche al futuro e l’arrivo di questi due ragazzi rientra nel progetto della dirigenza. La speranza è che entrambi si rivelino adatti a vestire la maglia rossonera. Intanto il club monitorerà pure altri giovani, sia in Italia che all’estero. Tra i profili che interessano c’è Matty Longstaff.

Oggi The Times rivela che Milan e Inter sono interessati al 19enne centrocampista del Newcastle United. Il suo contratto scade a giugno e dunque i club milanesi sono pronti ad offrirgli un quinquennale per assicurarselo. I Magpies non sono ancora riusciti a trovare l’accordo per un prolungamento e dunque rischiano di perdere il talento inglese a parametro zero in estate.

Longstaff in questa stagione ha collezionato 11 presenze e realizzato 3 gol. In Premier League ha segnato per ben due volte il Manchester United. All’andata la sua rete ha permesso al Newcastle United di vincere, mentre al ritorno è arrivata una sconfitta all’Old Trafford. In squadra c’è anche suo fratello Sean, anche lui centrocampista ma con tre anni di età in più.

Calciomercato | Carrasco torna all’Atletico Madrid: era stato offerto anche al Milan