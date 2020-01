Il Milan riprende Diego Laxalt dal prestito al Torino. L’ex Genoa sostituirà Ricardo Rodriguez, dopo il saltato affare con il Wigan per Antonee Robinson.

Saltato l’arrivo di Antonee Robinson dal Wigan per problemi legati alle visite mediche, il Milan ha fatto rientrare Diego Laxalt dal prestito al Torino.

In questi minuti sul sito della Lega Calcio è apparso che il club rossonero ha depositato il contratto del giocatore. Sarà lui il sostituto di Ricardo Rodriguez, trasferitosi al PSV Eindhoven. Avrà il ruolo di vice Theo Hernandez, titolarissimo della fascia sinistra difensiva.

Laxalt era arrivato al Milan nell’agosto 2018, ma non era riuscito a imporsi dopo le buone stagioni trascorse al Genoa. Nell’estate scorsa il trasferimento al Torino in prestito oneroso da 0,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 11,5 milioni. In maglia granata l’uruguayano non ha impressionato e adesso fa ritorno a Milanello. Farà da riserve e dovrà essere bravo a farsi trovare pronto quando Stefano Pioli lo impiegherà.

Alle 20:00 il Milan ha emesso un comunicato per annunciare l’effettivo ritorno del giocatore: «AC Milan comunica il rientro anticipato dal prestito al Torino FC di Diego Sebastián Laxalt. Bentornato Diego!»

Calciomercato Milan, ufficiale: salta l’affare Robinson. Il comunicato del Wigan