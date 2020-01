Dalla Francia: sfida tra Milan e Siviglia per Kalulu

Pierre Kalulu, 19enne terzino destro in scadenza di contratto con il Lione, è finito nel mirino di Milan e Siviglia. Sarà duello di calciomercato tra i due club.

Dopo aver preso un trio esperto Ibrahimovic-Kjaer-Begovic, il Milan sta chiudendo la finestra invernale del calciomercato con l’arrivo di due giovani come Antonee Robinson e Alexis Saelemaekers.

Rimane l’idea di guardare al futuro puntando su giocatori di età bassa. Sicuramente questa stagione ha fatto comprendere quanto sia importante avere elementi di esperienza in un gruppo giovane, però la dirigenza continua a pensare alla “linea verde” per i prossimi anni.

Tra i profili che interessano al Milan c’è Pierre Kalulu, che secondo il quotidiano L’Equipe è nel mirino rossonero. Si tratta di un terzino destro di 19 anni che milita nel Lione e finora non ha ancora esordito in Prima Squadra. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2020 e pertanto c’è la possibilità di ingaggiare il ragazzo a parametro zero.

Sulle tracce di Kalulu c’è anche il Siviglia, al quale il Milan ha appena ceduto Jesus Suso. Il Lione vuole convincerlo a rimanere, ma più società europee stanno valutando il suo arrivo gratuito in estate. Il classe 2000 francese è un calciatore duttile, essendo in grado di giocare sia da terzino destro che da difensore centrale in caso di necessità. Inoltre, è nel giro delle nazionali giovanili della Francia.

