Ex Milan – Honda, ufficiale il trasferimento al Botafogo

Keisuke Honda prosegue la sua carriera in Brasile. Oggi il Botafogo ha comunicato in via ufficiale l’ingaggio del 33enne fantasista giapponese, rimasto svincolato dopo la breve esperienza in Olanda nel Vitesse.

L’ex Milan aveva anche altre offerte, ma alla fine ha deciso di accettare quella del club di Rio de Janeiro. La squadra allenata da Alberto Valentim avrà un giocatore di qualità in più. I ritmi del Brasileirao possono essere adatti a Honda, non più giovanissimo. Certamente quella in Sud America può essere un’esperienza stimolante per lui.

Il giapponese aveva lasciato il Milan nell’estate 2017, dopo tre stagioni e mezza trascorse in maglia rossonera. In seguito si era trasferito in Messico al Pachuca e nel 2018 in Australia nel Melbourne Victory. Rimasto svincolato al termine del campionato australiano, aveva trovato un accordo con il Vitesse a novembre 2019 e il contratto è stato poi risolto il 23 dicembre.

Adesso Honda è pronto per la nuova avventura in Brasile, dove spera di essere protagonista con la maglia del Botafogo. In bocca al lupo Keisuke!

