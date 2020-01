Milan, oggi gli arrivi di Saelemaekers e Robinson: le cifre 

Milan, sono attesi per oggi sia Alexis Saelemaekers che Antonee Robinson: saranno i sostituti di Suso e Rocardo Rodriguez. Ecco formula e costi.

Alexis Saelemaekers e Antonee Robinson, il Milan prosegue sulla linea verde. Perché come conferma anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, salvo novità, saranno loro i prossimi e ultimi acquisti del Diavolo in questa sessione invernale.

Si tratta rispettivamente di un esterno destro e di un terzino sinistra, i quali prenderanno rispettivamente i posti di Suso e Ricardo Rodriguez. Arriveranno entrambi inizialmente in prestito, e non porteranno, pertanto, un esborso immediato.

Chi sono Saelemaekers e Robinson

Classe 99, Saelemaekers è un talento belga che in rossonero si giocherà il posto con Samuel Castillejo. E’ stato seguito attentamente negli ultimi mesi, finché la società non ha deciso di affondare il colpo. L’investimento è di 8 milioni di euro totali: 3.5 per il prestito iniziale, 3.5 per la conferma obbligatoria più 1 di bonus.

In forza all’Anderlecht, ha concluso quest’avventura belga con 64 presenze totali e due gol. E’ un jolly tattico: nasce infatti trequartista, ma è adattato come terzino su entrambe le fasce per poi confermarsi definitamente come esterno destro.

Robison del Wigan sarà invece il vice Theo Hernandez. L’affare è impostato su un prestito con riscatto certo a 7 milioni di euro. Statunitense con cittadinanza inglese, ha 7 presenze nella nazionale Usa. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Everton e ha prima debuttato con il Bolton e poi si è trasferito al Wigan.

Con entrambe le squadre ha giocato in Championship, la Serie B inglese. Ora potrà crescere alle spalle di Theo, il quale è in realtà dello stesso anno: il francese è nato a ottobre del 1997, il neo acquisto in arrivo è di agosto dello stesso anno. Presi Saelemaekers e Robinson, il mercato rossonero dovrebbe chiudersi qui.

