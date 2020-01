Milan, Paquetá verso la permanenza: difficile l’ipotesi Fiorentina 

Milan, Lucas Paquetá verso la conferma: improbabile l’addio del brasiliano in questa giornata. Dopo l’idea Juventus, sembra sfumare anche la possibilità Fiorentina.

Milan, Lucas Paquetá va dritto verso la permanenza. Alla fine, salvo nuovi aggiornamenti, non dovrebbe esserci un’uscita del centrocampista brasiliano. Il giocatore pertanto resterà in rossonero fino a fine stagione, poi in estate si vedrà come risolvere la vicenda.

Come infatti riferisce il CorSport oggi in edicola, l’ipotesi di uno scambio con lo juventino Federico Bernardeschi si è arenato per l’ingaggio richiesto da quest’ultimo. Ovvero 4.5 milioni di euro. Mentre la possibilità Fiorentina, pronto a prenderlo in prestito, sarebbe stata stoppata direttamente dall’agente del calciatore.

Milan, cosa succederà ora con Paquetá?

Il Milan in ogni caso ci ha provato a piazzarlo in queste ore. Perché l’intento, nel corso di questa ‘pulizia’ generale, era di cedere anche il talento caricoca che ha deluso parecchio le aspettative. Così oltre a Suso trasferitosi al Siviglia e Krzysztof Piatek passato all’Herta Berlino, c’era anche Paquetá in uscita per far cassa.

Ma niente da fare in tal senso. Il brasiliano, quindi, resterà alla corte di Stefano Pioli e dovrà rimboccarsi le maniche per guadagnarsi spazio. Ma attualmente proprio non ce n’è: nel 4-4-2 su misura per Zlatan Ibrahimovic, infatti, non c’è spazio.

Ovviamente non ha il passo e le caratteristiche per giocare sugli esterni e al centro le gerarchie sono stabilite. Con Ismael Bennacer intoccabile, andrebbe minata la posizione di un Frank Kessie che sembrerebbe aver sorpassato di nuovo anche. Ma entrambi garantiscono equilibrio al Diavolo.

La situazione si fa dunque complicata per l’estate. Senza continuità e possibilità di mettersi in mostra, sarà ancor più complicato cedere senza perderci il più grande acquisto dell’era targata Elliott Management Corporation. Ovvero un colpo da 35 milioni di euro più bonus per un totale di 38.

L’ex Dt Leonardo, dall’altra parte, anche sembra averlo abbandonato: è disposto a prenderlo al Paris Saint-Germain, sì, ma per non oltre una ventina di milioni. Quando appena un anno prima, lui stesso, aveva dato l’ok per un tale super esborso dal Flamengo. Impensabile considerando anche l’enorme minusvalenza che registrerebbe a bilancio.

